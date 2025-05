Parma-Napoli, riecco David Neres: Conte ha già deciso come utilizzarlo al Tardini

Ultime notizie SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive del rientro di David Neres:

"Finalmente una buona notizia. Supportata anche da una singolare e fortunata combinazione che non guasta. Il Napoli potrà disporre anche di David Neres in questo avvincente rush finale che porta alla bandiera a scacchi che vale il tricolore. L'attaccante brasiliano è rientrato domenica sera per una manciata di minuti con il Genoa, dopo un fastidioso infortunio (soleo della gamba sinistra) che lo aveva costretto ai box per 20 giorni, facendogli saltare tre partite (Monza, Torino e Lecce). Il recupero lampo (era previsto almeno un mese di stop) dell'attaccante paulista è manna dal cielo per Conte [...]

Rammarico a parte c'è l'ottimismo per un rinforzo importante nello scacchiere tattico di Conte. Il tecnico leccese già a partire dall'importantissima trasferta di Parma, infatti, avrà una soluzione in più da opporre al Tardini contro l'undici di Chivu. Certamente non dall'inizio, ma sicuramente a partita in corsa probabilmente in una ipotetica staffetta con Raspadori (Jack al momento è inamovibile considerando che quando gioca titolare segna con una frequenza impressionante). Ironia della sorte, Neres fu determinante nella gara d'andata contro i ducali subentrando proprio nel finale e causando prima l'espulsione del portiere Suzuki e poi scodellando il pallone del 2-1 per la testa di Anguissa".