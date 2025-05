Ignoffo: "Il Napoli ha sprecato una grande occasione, non avrei fatto giocare Lobotka"

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Responsabilità della difesa azzurra sui gol del Genoa? Non ho rivisto le immagini dei gol, ma ora il Napoli deve portare la nave in porto e sprecare così questa occasione è grave. Il Genoa non ha stimoli e non ha obiettivi, questo risultato mi fa rabbia. Il Parma, invece, lotterà col coltello tra i denti per la salvezza, con il Genoa invece il Napoli doveva dare un segnale forte in chiave scudetto. L'Inter ora ritroverà coraggio, il Napoli dovrà battagliare a Parma? Il pari del Napoli ha dato forza all'Inter, ma ora il Napoli con due vittorie vincerebbe lo scudetto. Gli azzurri devono puntare solo sulla loro forza, a prescindere dai risultati dell'Inter. La vittoria col Genoa sarebbe stati quasi un match point, ora invece l'Inter vedrà uno spiraglio che gli azzurri dovranno chiudere in una partita decisiva contro il Parma. Cosa deve fare Conte ora? Quello che ha fatto fino ad oggi, cercando di smorzare i toni senza alimentare inutili tensioni. I calciatori sanno cosa è accaduto, saranno i primi ad essere dispiaciuti. Il clima è rovente e la settimana sarà lunga, ora gli azzurri devono fare solo quello che sanno fare e che hanno fatto vedere durante tutta la stagione. Bisogna pensare solo al match contro il Parma, nulla più. Schierare Lobotka è stato un rischio visto il nuovo infortunio? Io non l'avrei fatto giocare, ma dipende da cosa hanno detto i medici a Conte. Se un giocatore sta bene l'allenatore lo fa giocare, poi ci sono tante varianti da valutare. C'è stata anche sfortuna, non si poteva prevedere".