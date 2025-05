De Bruyne-Napoli, Il Mattino: ADL attende la risposta all'offerta monstre fatta al belga, le cifre

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino scrive della trattativa De Bruyne:

"In attesa che De Bruyne dia la sua risposta all'offerta monstre presentata dal Napoli (biennale da 7 milioni di euro a stagione), con De Laurentiis che ha fatto sapere che non vuole partecipare ad aste e ad altri rilanci, il direttore sportivo Manna continua con gli affondi: ha tessuto decine di tele in questo lungo inverno e con un budget di circa 180 milioni di euro ora va all'attacco. Dunque, in sintesi: svelate le offerte per De Bruyne e David, ora il Napoli attende. Sa che i manager porteranno altre proposte ma le offerte azzurre sono tutte al limite".