Ipotesi festa Scudetto, oggi il piano in Prefettura: assente la SSC Napoli, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive dell'approfondimento che avverrà oggi in Prefettura per 'prevenire' una spontanea festa scudetto in città:

"La sostanza è che si tenterà di riproporre lo stesso schema del maggio di due anni fa. Con varchi di accesso a determinate aree della città blindati, cioè dove si potrà accedere solo a piedi, massiccia presenza di forze dell'ordine in strada, monumenti presidiati a iniziare dalle fontane e un piano per la mobilità. Non è questione di scaramanzia, ma di ordine pubblico, dell'improvvisa esplosione di una gioia - o della rabbia - che potrebbe coinvolgere fino a mezzo milione di persone che avranno voglia di festeggiare - speriamo di sì - il quarto scudetto del Napoli. Oggi in Prefettura non si parlerà di festa scudetto, ma come fronteggiare una manifestazione spontanea di una moltitudine di gente che numeri alla mano potrebbe verificarsi anche domenica. Certo, servirebbe che gli azzurri vincessero a Parma e l'Inter perdesse con la Lazio a Milano. Al Prefetto Michele Di Bari interessa molto poco questa "strana combinazione" a lui interessa che nell'eventualità questa combinazione si concretizzasse, come fronteggiare la marea umana che scenderebbe in strada da ogni dove e lo sciame dei motorini - un autentico spauracchio - e le auto in uno scenario da liberi tutti come accade quando l'esplosione di gioia è improvvisa e inattesa.

Oggi a Palazzo di Governo verrà stabilito intanto che tutto quanto si deciderà di fare in termini di strategia sarà incardinato in Prefettura. Perché è il Prefetto che coordina le forze dell'ordine e deve tenere pronto un piano per qualsiasi evenienza. Un piano che deve prevedere varchi presidiati nei luoghi dove la gente generalmente tende ad andare per fare festa, quanti uomini mettere in strada, un piano per la mobilità, sostanzialmente il trasporto pubblico e molto altro. Non ci dovrebbe essere oggi - a quanto trapela - la SSC Napoli. Più avanti si vedrà. Dalle parti della Società azzurra un po' di tensione c'è, se si considera che si sta cercando in tutti i modi di normalizzare un momento che normale non può essere. [...] Ci sarà la mobilitazione di almeno 500 esponenti delle forze dell'ordine e saranno valutati i varchi da blindare perché «il Piano deve essere programmato a prescindere da quello che accadrà in campo»".