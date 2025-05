Parma-Napoli, adesso è ufficiale: domenica ore 20:45, nove gare in contemporanea nella 37ª giornata!

Ultime notizie Serie A - Adesso è anche ufficiale, data e orario di Parma-Napoli, gara valida per la penultima giornata di campionato, la 37ª: si giocherà domenica 18 maggio, ore 20:45.

Parma-Napoli, adesso è ufficiale: data e orario

La 37ª giornata di Serie A, vista la necessità di giocare allo stesso orario per le squadre in lotta per scudetto, Europa e salvezza, vedrà nove partite in contemporanea, tutte domenica sera. Ad eccezione di Genoa-Atalanta.

Ecco date e orari della 37ª giornata di Serie A:

SABATO 17 MAGGIO

Genoa-Atalanta, sabato 17 maggio, ore 20.45 (DAZN

DOMENICA 18 MAGGIO

Cagliari-Venezia, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Fiorentina-Bologna, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN/SKY)

Hellas Verona-Como, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Inter-Lazio, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN/SKY)

Juventus-Udinese, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Lecce-Torino, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN/SKY)

Monza-Empoli, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Parma-Napoli, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Roma-Milan, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)