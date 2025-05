Parma-Napoli, Napoli-Cagliari e il possibile spareggio scudetto: ecco date e orari a cui pensa la Serie A!

Ultime notizie SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla di possibili data e orario di Parma-Napoli e Napoli-Cagliari:

"E sempre in giornata i vertici della Lega Calcio [...] dovranno dare una risposta anche al rischio (potenziale) di uno spareggio: vero, assai improbabile, a dirla tutta, ma pur sempre possibile. Dunque: Inter-Lazio e Parma-Napoli dovrebbe giocare in contemporanea con orario di inizio alle 20,45. Poi va deciso dell'ultima giornata: qui, la prudenza, la voglia di pianificare spinge già oggi a decidere per il turno infrasettimanale, in maniera tale da tenere libero il 25 maggio come data per uno spareggio che, sulla carta, è ancora possibile. Ezio Simonelli ne sta parlando con i club: magari si potrebbero anticipare solo le due gare di Napoli e Inter. Ma se il Cagliari dovesse essere impegnato ancora nella lotta per la salvezza, dovrebbero essere spostati in blocco tutte le gare delle formazioni impegnate nella bagarre per non scendere in serie B. Diciamolo: un bel groviglio. D'altronde, con l'Inter impegnata nella finale di Champions contro il Psg e con le nazionali che a inizio giugno inizieranno i loro percorsi di qualificazione a Usa 2026, non ci sono altre vie d'uscita. Dunque, o rischiare e decidere per l'anticipo dell'ultimo turno di serie A solo domenica sera oppure sciogliere oggi la riserva".