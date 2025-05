Ultime notizie SSC Napoli - Ieri al Training Center di Castel Volturno erano presenti gli infortunati di casa Napoli Juan Jesus e Buongiorno, scrive il Corriere dello Sport.

"Se per JJ la stagione si è conclusa, ci sono speranze per riavere in panchina Buongiorno per l’ultima al Maradona contro il Cagliari. Per ora ha rinunciato a 14 partite in campionato. Di sicuro salterà anche la prossima, la quindicesima, a Parma. Punto interrogativo per l’ultima"