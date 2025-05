Gazzetta - Conte ha mandato un messaggio preoccupato alla squadra, frenata casuale o segnali di rallentamento?

Ultime notizie SSC Napoli - È sempre il Napoli in testa, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

”Sooffre, sbuffa, non gioca semplice come una volta, non è cinico, ma ha ancora un punto in più dell’Inter. Significa che il destino è nelle mani di Conte: due successi e sarà scudetto. Solo che non è più scontato come sembrava. È stata una frenata casuale o i segnali di rallentamento sono quelli che Conte aveva individuato alla vigilia? Il tecnico non parla mai a caso, mediaticamente è uno stratega sempre più raffinato. Quel messaggio preoccupato («gli scudetti si vincono e si perdono all’ultima giornata») era rivolto ai suoi”