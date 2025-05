Di Vicino: "Non bisogna mollare, ormai è tutta testa. A Parma punterei sul 4-3-3 ma Conte..."

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Pari del Napoli? C'è un po' di rabbia ed è normale. Raspadori c'è sempre stato, ha dato ancora una volta il suo contributo. Il Napoli è ancora a +1, doveva vincere prima e deve vincere adesso, non bisogna mollare proprio adesso. Responsabilità sui gol del Genoa? Inutile parlarne ora, anche i cambi di Conte avevano un senso in quel momento. Ogni tanto c'è paura di sbagliare, ma il Napoli ha tirato tanto e ha avuto tante occasioni. In questo finale bisogna raccogliere le ultime energie, ormai è tutta una questione di testa. Sul secondo gol c'erano tanti azzurri in area e solo tre del Genoa, è assurdo prendere quel gol, servirà quindi più attenzione. Nuovo infortunio di Lobotka? Non pensavo di vederlo in campo, dispiace per il suo nuovo stop. Gilmour mi piace, poi eventualmente si può cambiare anche modulo. 4-4-2 o 4-3-3 con Neres a Parma? Dipende anche dai possibili recuperi in difesa, io punterei sul 4-3-3 ma Conte e il suo staff sapranno cosa fare. Presunto rigore negato al Napoli? Forse almeno un controllo al VAR si poteva fare, c'è questo strumento proprio per questi episodi".