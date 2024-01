Retroscena Supercoppa Napoli-Inter, De Laurentiis ha promesso un premio alla squadra

Ultimissime Calcio Napoli - Finalissima Supercoppa Napoli-Inter, stasera il momento della verità in 90 minuti più recupero ed eventuali rigori. Gli azzurri hanno l’occasione, dopo la grande vittoria contro la Fiorentina, di alzare un trofeo e spazzare via i fantasmi di una stagione finora disastrosa.

Finale Supercoppa, ADL promette premio alla squadra

Aurelio De Laurentiis ci tiene eccome alla vittoria di questa Supercoppa, tanto che - come svela Il Mattino oggi in edicola - ha promesso un premio alla squadra in caso di successo. Vincere sarebbe un modo per archiviare tutte le scorie precedenti e ripartire con rinnovata fiducia all'insegna anche di un nuovo Napoli dall'assetto mazzarriano.