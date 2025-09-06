La coppa della Champions League arriva a Napoli: ecco dove e quando sarà possibile vederla

Coppa Champions a Napoli: le date

Notizie calcio - La Champions League si ferma a Napoli. Come riportato da Sky Sport, il trofeo della competizione europea sarà esposto per quattro giorni in alcuni negozi di Napoli, con gli appassionati di calcio che potranno ammirare la coppa dalle grandi orecchie da vicino.

La coppa Champions sarà a Napoli: date e tappe

 
La Champions League sarà esposta in tre negozi diversi della città:

  • Giovedì 11 settembre: Napoli, Negozio Sky, Via Chiaia 28;
  • Venerdì 12 e sabato 13 settembre: Torre Annunziata, Sky Store c/o Centro Commerciale Maximall Pompeii, Via Plinio 56;
  • Domenica 14 settembre: Giugliano in Campania, Sky Store c/o Centro Commerciale Grande Sud, Via Santa Maria a Cubito.
