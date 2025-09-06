Damiani: "Vi dico le mie due favorite per lo scudetto. L'Inter con Chivu si è presa un rischio che però apprezzo"

Rassegna Stampa  
Damiani: Vi dico le mie due favorite per lo scudetto. L'Inter con Chivu si è presa un rischio che però apprezzo

Oscar Damiani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Napoli ancora favorita per lo scudetto? 
«Napoli e anche Inter. Più indietro vedo Milan e Juventus. La Roma con Gasperini può essere una bella sorpresa: Gian Piero è un grande allenatore, lo stimo molto, deve lavorare in un ambiente che vive di alti e bassi, ma lui sa dare sempre un gioco alle propria squadre. Ho molta stima anche per Allegri, sia come uomo che come allenatore. È uno dei migliori e l’ha sempre dimostrato. L’Inter ha una grande società alle spalle: Marotta, Ausilio e gli altri sono uno strepitoso team di lavoro. Affidarsi a Chivu è stato un rischio che apprezzo perché propongono qualcosa di nuovo ed è un rischio calcolato visto che se lo sono cresciuti in casa. Tudor si è meritato la conferma alla Juve: ha una grande personalità, non solo come aspetto fisico. Per allenare una grande squadra la personalità è dote importante». 
 
Bisogna riportare in Italia i cervelli in fuga? De Zerbi, Farioli, magari anche Ancelotti… 
«I cervelli in fuga sono un problema italiano non solo per il calcio. In tanti sono più attratti dall’estero. Ci vuole una riforma che parta dal basso. Già nelle scuole bisognerebbe giocare di più a calcio: una volta ci pensava l’oratorio, oggi ci sono PlayStation e telefonini dove i ragazzi preferiscono giocare un calcio virtuale». 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top