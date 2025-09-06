Damiani: "Vi dico le mie due favorite per lo scudetto. L'Inter con Chivu si è presa un rischio che però apprezzo"

Oscar Damiani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Napoli ancora favorita per lo scudetto?

«Napoli e anche Inter. Più indietro vedo Milan e Juventus. La Roma con Gasperini può essere una bella sorpresa: Gian Piero è un grande allenatore, lo stimo molto, deve lavorare in un ambiente che vive di alti e bassi, ma lui sa dare sempre un gioco alle propria squadre. Ho molta stima anche per Allegri, sia come uomo che come allenatore. È uno dei migliori e l’ha sempre dimostrato. L’Inter ha una grande società alle spalle: Marotta, Ausilio e gli altri sono uno strepitoso team di lavoro. Affidarsi a Chivu è stato un rischio che apprezzo perché propongono qualcosa di nuovo ed è un rischio calcolato visto che se lo sono cresciuti in casa. Tudor si è meritato la conferma alla Juve: ha una grande personalità, non solo come aspetto fisico. Per allenare una grande squadra la personalità è dote importante».



Bisogna riportare in Italia i cervelli in fuga? De Zerbi, Farioli, magari anche Ancelotti…

«I cervelli in fuga sono un problema italiano non solo per il calcio. In tanti sono più attratti dall’estero. Ci vuole una riforma che parta dal basso. Già nelle scuole bisognerebbe giocare di più a calcio: una volta ci pensava l’oratorio, oggi ci sono PlayStation e telefonini dove i ragazzi preferiscono giocare un calcio virtuale».