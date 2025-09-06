Ecco il segnale più forte arrivato dall'allenamento congiunto con l'Avellino

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito a ciò che è successo ieri a Castel Volturno nel corso dell'allenamento congiunto svoltosi contro l'Avellino:

"Dodici ragazzi della Primavera hanno arricchito il gruppo di Conte, dentro un test con tante sostituzioni e senza i crismi di un’amichevole ufficiale è finita 5-3 dopo che il primo tempo era terminato 2-2 (per l’Avellino hanno segnato Palumbo, Crespi e Russo). È andato a segno anche Cimmaruta, un centrocampista classe 2007 della Primavera azzurra. Il segnale più forte che arriva dall’allenamento congiunto con l’Avellino è la tripletta di Lucca, tenuto in campo per quasi tutto il test proprio per cimentarsi nei movimenti che chiede Conte".