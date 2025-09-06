Fiorentina-Napoli, ampliamento per il settore ospiti! Novità per i residenti in Campania

Notizie Napoli calcio - Ore importanti in vista di Fiorentina-Napoli, match valido per la 3^ giornata del campionato di Serie A. C'è grande attesa sulle decisioni di Viminale e Osservatorio circa la presenza dei tifosi napoletani residenti in Campania al Franchi.
In tal senso, arrivano importanti aggiornamenti da parte di Marco Giordano, giornalista di Radio CRC. Ecco quanto scritto:
"Si va verso l'ampliamento del settore ospiti del Franchi per Fiorentina-Napoli.
Fino all'ultima gara interna della Viola nello scorso campionato, a causa dei lavori in corso allo stadio la capienza del settore ospiti è stata ridotta a 340 biglietti circa.
Probabilmente la trasferta sarà aperta anche ai tifosi partenopei residenti in Campania purché in possesso della fidelity card del Napoli fino ad esaurimento dei biglietti per il settore ospiti.
Ci sarà un attento controllo riguardo all'emissione della fidelity della Fiorentina per evitare fidelizzazioni pretestuose".