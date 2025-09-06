Fiorentina-Napoli, ampliamento per il settore ospiti! Novità per i residenti in Campania

Notizie Napoli calcio - Ore importanti in vista di Fiorentina-Napoli, match valido per la 3^ giornata del campionato di Serie A. C'è grande attesa sulle decisioni di Viminale e Osservatorio circa la presenza dei tifosi napoletani residenti in Campania al Franchi.

Trasferta tifosi Napoli a Firenze, le ultime 

In tal senso, arrivano importanti aggiornamenti da parte di Marco Giordano, giornalista di Radio CRC. Ecco quanto scritto: 

"Si va verso l'ampliamento del settore ospiti del Franchi per Fiorentina-Napoli

Fino all'ultima gara interna della Viola nello scorso campionato, a causa dei lavori in corso allo stadio la capienza del settore ospiti è stata ridotta a 340 biglietti circa

Probabilmente la trasferta sarà aperta anche ai tifosi partenopei residenti in Campania purché in possesso della fidelity card del Napoli fino ad esaurimento dei biglietti per il settore ospiti. 

Ci sarà un attento controllo riguardo all'emissione della fidelity della Fiorentina per evitare fidelizzazioni pretestuose".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
