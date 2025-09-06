Dalle nazionali potrebbe arrivare un'ottima notizia per il Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito a ciò che sta succedendo queste ore in casa Napoli durante la sosta per le nazionali.

Sosta nazionali, buone notizie per il Napoli? 

"Dalle Nazionali potrebbe arrivare una buona notizia: l’Uruguay, battendo il Perù ha conquistato la certezza aritmetica della qualificazione ai Mondiali, Olivera, che ha giocato da difensore centrale, è stato ammonito

Era diffidato e, quindi, scatta la squalifica per la gara contro il Cile. Il terzino sinistro così dovrebbe rientrare in anticipo dagli impegni con l’Uruguay, una novità molto positiva per Conte che altrimenti avrebbe dovuto accogliere Olivera praticamente tra giovedì e venerdì, a poche ore dalla partenza per Firenze".

