Juan Jesus ha giocato in una posizione inedita ieri contro l'Avellino: il ruolo

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito a ciò che è successo ieri a Castel Volturno nel corso dell'allenamento congiunto svoltosi contro l'Avellino: 

"Dodici ragazzi della Primavera hanno arricchito il gruppo di Conte, dentro un test con tante sostituzioni e senza i crismi di un’amichevole ufficiale è finita 5-3 dopo che il primo tempo era terminato 2-2 (per l’Avellino hanno segnato Palumbo, Crespi e Russo). È andato a segno anche Cimmaruta, un centrocampista classe 2007 della Primavera azzurra. Il segnale più forte che arriva dall’allenamento congiunto con l’Avellino è la tripletta di Lucca, tenuto in campo per quasi tutto il test proprio per cimentarsi nei movimenti che chiede Conte. 

Sono occasioni propizie per sperimentare cose nuove, vista la penuria di centrocampisti (quasi tutti in Nazionale); Juan Jesus ha giocato in posizione più avanzata, in mezzo al campo".

