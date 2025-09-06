Juve, David spera: "Ecco quanti gol vorrei fare quest'anno"

Le Interviste  
Juve, David spera: Ecco quanti gol vorrei fare quest'anno

Juve, David svela l'obiettivo gol di questa stagione

Notizie Calcio - Jonathan David, nuovo attaccante della Juventus e pilastro della nazionale canadese, ha concesso un'intervista a Sportmediaset per raccontare le sue ambizioni in questa prima stagione in Serie A

Juve, David fissa il suo obiettivo gol 

Queste le sue parole riportate da TMW: "Penso che possiamo competere in qualsiasi competizione a cui partecipiamo, tentando di arrivare il più lontano possibile. Sto imparando piano piano l'italiano, non ho ancora un insegnante, ma l’avrò presto. A ora so dire 'Buongiorno' e 'A domani'".

Il gol all'esordio in campionato?

"Sempre importante per un attaccante iniziare facendo gol, l’obiettivo è di vincere più partite possibili. Proverò a segnarne il più possibile, qualora dovessi arrivare a 25 ne sarei felice, se non dovessi farcela pazienza: darò il massimo".

