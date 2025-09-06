Infortunio Rrahmani, dal Kosovo: è in contatto con lo staff medico del Napoli, le ultime sulle sue condizioni

Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli, ha abbandonato ieri il campo al 64' durante Svizzera-Kosovo a causa di un problema muscolare alla coscia.

Lo stesso Rrahmani ha poi parlato dell'infortunio nel post partita. Ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni arrivano dal media kosovaro Klankosova.tv. Ecco quanto si legge:

"Il capitano del Kosovo Amir Rrahmani rischia di non essere pronto per la partita di lunedì contro la Svezia al "Fadil Vokrri" dopo essere stato costretto a lasciare il campo nella sconfitta per 4-0 contro la Svizzera a Basilea, nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.

Il difensore kosovaro ha accusato un fastidio muscolare e avrebbe già contattato lo staff medico del Napoli. Le sue condizioni saranno monitorate attentamente nei prossimi giorni, ma c'è la possibilità che Rrahmani torni in campo prima del previsto".