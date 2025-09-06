Mertens è di nuovo papà! Nasce sua figlia, svelato il nome | FOTO

Notizie Napoli - Dries Mertens è di nuovo padre! Il belga con sua moglie Kat ha messo al mondo una bellissima bambina. Dopo la loro volontà di non far trapelare il nome della piccola, sui social i due hanno postatole immagini della bimba appena nata svelando il suo nome: si chiamerà Lula.

La bimba è nata il 5 settembre 2025, presumibilmente in Belgio visto che non si hanno tracce di Dries e Kat a Napoli da un bel po' di settimane. Dopo Ciro Romeo nato il 26 marzo 2022 a Napoli, è nata quindi anche la seconda figlia della bellissima coppia belga-napoletana. 

