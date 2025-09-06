Tardelli: "Il Napoli ha due squadre! Ma se la Juve vince il Derby d'Italia..."

Marco Tardelli, ex giocatore di Juventus e Inter, è stato intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commentando l'attuale situazione in Serie A:

"Lo scudetto? L’ho detto prima: questa Juve sta dimostrando di saper vincere anche quando serve pragmatismo. Ed è una virtù perché, alla fine, se arrivi davanti a tutti avrai giocato il calcio giusto". Alle spalle del Napoli favorito regna l'incertezza con tante squadre che possono contendersi la palma di concorrente: "Direi Napoli rinforzato: al di là dell’infortunio di Lukaku, mi sembra che Conte abbia a disposizione due squadre. E direi anche che mi aspetto un bel po’ di incertezza"..

E dopo la sosta per le Nazionali andrà in scena il derby d'Italia. Una partita da sempre molto sentita e che ci dirà di più sul cammino in campionato di entrambe le squadre. "Come finirà? Non so. Ma se avranno la meglio i bianconeri...".