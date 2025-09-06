Tardelli: "Il Napoli ha due squadre! Ma se la Juve vince il Derby d'Italia..."

Rassegna Stampa  
Tardelli: Il Napoli ha due squadre! Ma se la Juve vince il Derby d'Italia...

Marco Tardelli, ex giocatore di Juventus e Inter, è stato intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commentando l'attuale situazione in Serie A: 

"Lo scudetto? L’ho detto prima: questa Juve sta dimostrando di saper vincere anche quando serve pragmatismo. Ed è una virtù perché, alla fine, se arrivi davanti a tutti avrai giocato il calcio giusto". Alle spalle del Napoli favorito regna l'incertezza con tante squadre che possono contendersi la palma di concorrente: "Direi Napoli rinforzato: al di là dell’infortunio di Lukaku, mi sembra che Conte abbia a disposizione due squadre. E direi anche che mi aspetto un bel po’ di incertezza"..

E dopo la sosta per le Nazionali andrà in scena il derby d'Italia. Una partita da sempre molto sentita e che ci dirà di più sul cammino in campionato di entrambe le squadre. "Come finirà? Non so. Ma se avranno la meglio i bianconeri...".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top