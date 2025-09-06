"Mi avevano detto che avevi gli attributi". Matri svela un aneddoto inedito sul metodo Conte in allenamento

Alessandro Matri ha raccontato un aneddoto sugli allenamenti di Antonio Conte alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Conte? Mai vissuto un’esperienza così: tournée Usa, 100% di umidità, 40 gradi e noi ancora con il jet lag. Conte ci mandò subito in campo, un po’ ho retto ma avevo i battiti sopra i 200 e mi fermai con i brividi. Antonio mi prese in giro: “Mi avevano detto che avevi gli attributi”. Col tempo mi sono abituato: Vidal e Marchisio reggevano meglio di tutti, io e Toni chiudevamo il gruppo".

