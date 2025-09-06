Lautaro: "Crollo nel finale dello scorso anno? Il Napoli si è riposato giocando solo in campionato"

Lautaro Martinez ha rilasciato un'intervista a France Football. L'attaccante dell'Inter ha parlato del finale di stagione dello scorso campionato:

"Il nostro crollo nel finale della calda stagione? È difficile da spiegare. Perché il calcio è così: a volte si vince, a volte si perde. Il Napoli, che ha vinto lo Scudetto, ha giocato solo in campionato. Si è riposato, si è preparato per la partita ogni settimana. Per noi, dall’anno scorso, è stato un accumulo di partite, stanchezza, infortuni e quindi giocatori indisponibili nei momenti importanti. Si è fatto sentire davvero. Ma con ogni stagione si impara. L’addio di Inzaghi ha contributo al calo finale? Assolutamente no. Ognuno è libero di fare le scelte che preferisce".