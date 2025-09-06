Gazzetta - Lang costretto a imparare nuovi copioni: una scelta di Conte ha cambiato gli scenari

Ultimissime Calcio Napoli - Antonio Conte ha abbandonato almeno temporaneamente il 4-3-3 rinunciando ai tre attaccanti, puntando sui "Fab Four" a centrocampo.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, scrive quanto segue a tal riguardo:

"Conte è stato indotto a intervenire per far convivere De Bruyne e McTominay con Anguissa (e ovviamente con Lobotka) ed è stato inevitabile virare, uscire dal tridente, indirizzarsi verso altro.

E così l’olandese volante Noa Lang ha dovuto rassegnarsi a studiare nuovi copioni, da mandare a memoria: 8’ a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, in una partita già da consegnare agli archivi; 9’ contro il Cagliari, pochi ma significativi, persino decisivi, per dare impulso all’assalto finale e trasmettere sensazioni positive anche a Conte. Verranno serate migliori (soprattutto se ci sarà il 4-3-3)".