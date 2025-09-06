Gazzetta - Lang costretto a imparare nuovi copioni: una scelta di Conte ha cambiato gli scenari

Rassegna Stampa  
Noa LangNoa Lang

Il commento di Gazzetta su Lang

Ultimissime Calcio Napoli - Antonio Conte ha abbandonato almeno temporaneamente il 4-3-3 rinunciando ai tre attaccanti, puntando sui "Fab Four" a centrocampo. 

Imprevisto Lang, il commento di Gazzetta

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, scrive quanto segue a tal riguardo:

"Conte è stato indotto a intervenire per far convivere De Bruyne e McTominay con Anguissa (e ovviamente con Lobotka) ed è stato inevitabile virare, uscire dal tridente, indirizzarsi verso altro.

E così l’olandese volante Noa Lang ha dovuto rassegnarsi a studiare nuovi copioni, da mandare a memoria: 8’ a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, in una partita già da consegnare agli archivi; 9’ contro il Cagliari, pochi ma significativi, persino decisivi, per dare impulso all’assalto finale e trasmettere sensazioni positive anche a Conte. Verranno serate migliori (soprattutto se ci sarà il 4-3-3)".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top