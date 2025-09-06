UFFICIALE - Infortunio Gudmundsson, lascia la nazionale! Condizioni in vista di Fiorentina-Napoli

Ultimissime Fiorentina-Napoli: arrivano cattive notizie dalle nazionali per entrambe le squadre. Oltre all’infortunio di Amin Rrahmani, infatti, si è registrato anche quello di Albert Gudmundsson per il quale arrivano novità.

Infortunio Gudmundsson, ultime per Fiorentina-Napoli

L’esterno offensivo, infatti, non sarà disponibile per Francia-Islanda come ufficializzato dalla stessa federazione: “Albert Gudmundsson non potrà far parte della Nazionale A maschile nella prossima partita contro la Francia di martedì a causa di un infortunio subito nella partita con l'Azerbaigian, a Laugardalsvöllur venerdì sera. Non è stata presa la decisione se un altro giocatore sarà chiamato nel gruppo”.

L’ex Genoa ha rimediato una distorsione alla caviglia che lo ha portato dunque a lasciare in anticipo il ritiro della nazionale per sottoporsi a ulteriori esami strumentali. “Grazie per tutti i messaggi, la caviglia andrà bene”; ha intanto rassicurato il giocatore via Instagram.

Resta in dubbio per il match contro il Napoli della prossima giornata, anche se - assicurano da Firenze - potrebbe essere meno grave del previsto.