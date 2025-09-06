Italia, Zaccagni lancia l'appello per la qualificazione al mondiale

Ultimissime nazionale - Un 5-0 che infonde fiducia. L'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Italia parte con un successo contro l'Estonia e tre punti che permettono di accorciare a -6 sulla vetta del girone rappresentata dalla Norvegia.



Lunedì ci sarà poi lo scontro diretto contro Israele per la seconda piazza e la possibilità di avvicinarsi ancora di più alla capolista che ha ancora una partita in più.

E al termine della gara del Gewiss Stadium, l'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni ha pubblicato sulla propria pagina Instagram riportate da TMW: "Mentalità, spirito e concretezza. La strada è ancora lunga, ma è quella giusta".