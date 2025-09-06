Italia, Zaccagni lancia l'appello per la qualificazione al mondiale

Le Interviste  
Italia, Zaccagni lancia l'appello per la qualificazione al mondiale

Zaccagni e l'appello dopo Italia-Estonia

Ultimissime nazionale - Un 5-0 che infonde fiducia. L'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Italia parte con un successo contro l'Estonia e tre punti che permettono di accorciare a -6 sulla vetta del girone rappresentata dalla Norvegia.

Lunedì ci sarà poi lo scontro diretto contro Israele per la seconda piazza e la possibilità di avvicinarsi ancora di più alla capolista che ha ancora una partita in più.

E al termine della gara del Gewiss Stadium, l'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni ha pubblicato sulla propria pagina Instagram riportate da TMW: "Mentalità, spirito e concretezza. La strada è ancora lunga, ma è quella giusta".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
