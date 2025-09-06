Lista svincolati, le migliori occasioni ruolo per ruolo: ci sono nomi importanti

Calcio Mercato  
Lista svincolati, le migliori occasioni ruolo per ruolo: ci sono nomi importanti

Lista svincolati: ecco le migliori occasioni a parametro zero

Calciomercato Serie A, la sessione estiva è ufficialmente finita da giorni ma volendo ci sarebbe modo per i vari club di attingere dalla lista svincolati dove non mancherebbero anche soluzioni potenzialmente interessanti. 

Lista svincolati 2025, le migliori occasioni ruolo per ruolo 

TMW, infatti, ha stilato l’elenco dei nomi più appetibili a tal proposito ruolo per ruolo: 

PORTIERI

  • Andrea Consigli (1987, Italia)
  • Alessio Cragno (1994, Italia)
  • Arthur Desmas (1994, Francia)
  • Fraser Forster (1988, Inghilterra)
  • Ivan Lomaev (1999, Russia)
  • Rui Patricio (1988, Portogallo)
  • Luigi Sepe (1991, Italia)
  • Tomas Vaclik (1989, Repubblica Ceca)
  • Fran Vieites (1999, Spagna)

DIFENSORI

  • Daniel Amartey (1994, Ghana)
  • Juan Bernat (1993, Spagna)
  • Joshua Brenet (1994, Curaçao)
  • Mattia Caldara (1994, Italia)
  • Luca Caldirola (1991, Italia)
  • Pawel Dawidowicz (1995, Polonia)
  • Mattia De Sciglio (1992, Italia)
  • Jason Denayer (1995, Belgio)
  • Koffi Djidji (1992, Costa d'Avorio)
  • Leo Dubois (1994, Francia)
  • Davide Faraoni (1991, Italia)
  • Gian Marco Ferrari (1992, Italia)
  • Ismaily (1990, Brasile)
  • Rick Karsdorp (1995, Olanda)
  • Diego Laxalt (1993, Uruguay)
  • Benjamin Mendy (1994, Francia)
  • Layvin Kurzawa (1992, Francia)
  • Sergio Reguilon (1996, Spagna)
  • Junior Sambia (1996, Francia)
  • Takehiro Tomiyasu (1998, Giappone)
  • Samuel Umtiti (1993, Francia)

CENTROCAMPISTI

  • Dele Alli (1996, Inghilterra)
  • Selim Amallah (1996, Marocco)
  • Mattia Aramu (1995, Italia)
  • Tiemoué Bakayoko (1994, Francia)
  • Youssef Ait Bennasser (1996, Tunisia)
  • Kristijan Bistrovic (1998, Croazia)
  • Giacomo Bonaventura (1989, Italia)
  • Josh Brownhill (1995, Inghilterra)
  • Josh Dasilva (1998, Inghilterra)
  • Christian Eriksen (1992, Danimarca)
  • Roberto Gagliardini (1994, Italia)
  • Asier Illarramendi (1990, Spagna)
  • Viktor Kovalenko (1996, Ucraina)
  • Grzegorz Krychowiak (1990, Polonia)
  • Daler Kuzyaev (1993, Russia)
  • Darko Lazovic (1990, Serbia)
  • Mateusz Legowski (2003, Polonia)
  • Juan Mata (1988, Spagna)
  • Fredrik Midtsjo (1993, Norvegia)
  • Alex Oxlade-Chamberlain (1993, Inghilterra)
  • Miralem Pjanic (1990, Bosnia Erzegovina)
  • Rafinha (1993, Brasile)
  • Jairo Riedewald (1996, Olanda)
  • Oriol Romeu (1991, Spagna)
  • Stefano Sensi (1995, Italia)
  • Roberto Soriano (1991, Italia)
  • Simone Verdi (1992, Italia)
  • Nicolas Viola (1989, Italia)
  • Sasa Zdjelar (1995, Serbia)
  • Rifat Zhemaletdinov (1996, Russia)

ATTACCANTI

  • Vincent Aboubakar (1992, Camerun)
  • Paco Alcacer (1993, Spagna)
  • Michail Antonio (1990, Giamaica)
  • André Ayew (1989, Ghana)
  • Mario Balotelli (1990, Italia)
  • Patrick Bamford (1993, Inghilterra)
  • Wissam Ben Yedder (1990, Francia)
  • Fabio Borini (1991, Italia)
  • Jayden Braaf (2002, Olanda)
  • Billal Brahimi (2000, Algeria)
  • Diego Costa (1988, Spagna)
  • Andy Delort (1991, Algeria)
  • Emmanuel Dennis (1997, Nigeria)
  • Mattia Destro (1991, Italia)
  • Anwar El Ghazi (1995, Olanda)
  • Munir El Haddadi (1995, Marocco)
  • Diego Falcinelli (1991, Italia)
  • Lorenzo Insigne (1991, Italia)
  • Alireza Jahanbakhsh (1993, Iran)
  • Yann Karamoh (1998, Francia)
  • François Kamano (1996, Guinea)
  • Wahbi Khazri (1991, Tunisia)
  • Adam Ounas (1996, Algeria)
  • George Puscas (1996, Romania)
  • Robin Quaison (1993, Svezia)
  • Nathan Redmond (1994, Inghilterra)
  • Nicola Sansone (1991, Italia)
  • Fedor Smolov (1990, Russia)
  • Isaac Success (1996, Nigeria)
  • Cristian Tello (1991, Spagna)
  • Karl Toko Ekambi (1992, Camerun)
  • Shon Weissman (1996, Israele)
  • Willian (1988, Brasile)
  • Hakim Ziyech (1993, Marocco)
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top