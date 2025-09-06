Infortunio Gudmundsson, rischia di saltare Fiorentina-Napoli: le ultime sulle sue condizioni

Notizie calcio - Uscito anzitempo nel match tra la sua Islanda e l'Azerbaigian, Albert Gudmundsson tiene col fiato sospeso i tifosi della Fiorentina dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto al cambio forzato.

Infortunio Gudmundsson aggiornamenti

In attesa di report ufficiali, nel frattempo, aggiornamenti importanti arrivano direttamente da Firenzeviola.it, secondo cui le condizioni dell'attaccante della Fiorentina appaiono meno gravi del previsto.

Lo staff medico della Fiorentina - si legge - si è immediatamente messo in contatto con il giocatore, ricevendo segnali confortanti sul suo stato fisico. Al momento, Gudmundsson resta tra i convocati della Nazionale islandese e non è escluso che possa essere disponibile per la gara del 9 settembre a Parigi contro la Francia.

La prudenza però resta d’obbligo: le condizioni del numero 10 viola verranno rivalutate quotidianamente, soprattutto in vista del match contro il Napoli alla ripresa del campionato.