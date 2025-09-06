Infortunio Gudmundsson, rischia di saltare Fiorentina-Napoli: le ultime sulle sue condizioni

Notizie  
GudmundssonGudmundsson

Infortunio Gudmundsson, ultimissime Fiorentina-Napoli

Notizie calcio - Uscito anzitempo nel match tra la sua Islanda e l'Azerbaigian, Albert Gudmundsson tiene col fiato sospeso i tifosi della Fiorentina dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto al cambio forzato.

Infortunio Gudmundsson aggiornamenti

In attesa di report ufficiali, nel frattempo, aggiornamenti importanti arrivano direttamente da Firenzeviola.it, secondo cui le condizioni dell'attaccante della Fiorentina appaiono meno gravi del previsto

Lo staff medico della Fiorentina - si legge - si è immediatamente messo in contatto con il giocatore, ricevendo segnali confortanti sul suo stato fisico. Al momento, Gudmundsson resta tra i convocati della Nazionale islandese e non è escluso che possa essere disponibile per la gara del 9 settembre a Parigi contro la Francia. 

La prudenza però resta d’obbligo: le condizioni del numero 10 viola verranno rivalutate quotidianamente, soprattutto in vista del match contro il Napoli alla ripresa del campionato.

Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
