CdS - Buone notizie sul rientro in campo di Neres. Quando potrebbe debuttare Milinkovic

Napoli - In casa azzurra si sta lavorando per recuperare David Neres in vista della trasferta di Firenze come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport che non esclude anche la presenza tra i pali del serbo Milinkovic Savic nel tour de force che attenderà gli azzurri a partire proprio dalla prossima settimana:
"Per la ripresa vuole esserci anche Neres, out col Cagliari: adduttore infiammato, così la scelta di preservarlo per le prossime partite. È rimasto a Castel Volturno anche Milinkovic-Savic, una scelta personale - riferita dal ct della Serbia - per lavorare con Conte e accelerare il suo inserimento. Nel tour de force dopo la sosta potrebbe esserci spazio anche per lui".