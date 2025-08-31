Da Bergamo - Futuro Lookman: la linea dell'Atalanta è molto chiara, la situazione

Calciomercato NapoliÂ -Â L'edizione oggi in edicola del Corriere di Bergamo parla del futuro diÂ Lookman:

"Ora câ€™Ã¨ la sosta prima della ripresa a metÃ settembre con il Lecce e in queste ultime ore di mercato lâ€™Atalanta cercherÃ di cogliere altre occasioni se si presenteranno, come sottolineato anche dallâ€™ad Luca Percassi nel pre gara: Â«Per Musah dal Milan vedremo nelle prossime ore, pensiamo di avere una rosa competitiva. Se si creeranno le opportunitÃ per cercare di rinforzarla ulteriormente lo faremo, come sempreÂ». E su Lookman, che fino a martedÃ¬ si allena a parte a Zingonia, Â«la nostra linea Ã¨ stata molto chiara sin dallâ€™inizio, non ci aspettiamo novitÃ , e in ogni caso la prioritÃ Ã¨ sempre lâ€™AtalantaÂ»".