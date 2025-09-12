Fiorentina-Napoli, sorpresa Gazzetta.it: Milinkovic in vantaggio su Meret!

Ultimissime Fiorentina-Napoli: Vanja Milinkovic-Savic sarebbe in vantaggio su Alex Meret per giocare domani dal primo minuto all’Artemio Franchi. Nonostante le parole di Antonio Conte in conferenza.
Ad assicurarlo è la versione on line de La Gazzetta dello Sport che, nelle probabili formazioni della prossima giornata, riferisce quanto segue: “Rrahmani fuori 15-20 giorni per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Hojlund parte dalla panchina. Frattura del terzo metacarpo della mano destra per Contini. Milinkovic-Savic in vantaggio su Meret".