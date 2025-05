Parma-Napoli, CdS - Le scelte di Conte: cosa filtra su Neres ed il sostituto di Lobotka

Napoli - Antonio Conte sembra avere le idee piuttosto chiare in merito alla formazione da mandare in campo questa sera contro il Parma. L'allenatore del Napoli ha preso una decisione su McTominay, Neres ed anche su chi dovrà sostituire l'infortunato Lobotka a centrocampo.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la probabile formazione del Napoli a Parma:

"Dal punto di vista della formazione, il tecnico è stato molto chiaro: Neres partirà dalla panchina. E ciò significa che al Tardini, la squadra titolare sarà per dieci/undicesimi quella delle ultime due con Lecce e Genoa. Un solo cambio a centrocampo: Gilmour per l’infortunato Lobotka. Per il resto, Meret in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera per la terza volta da centrale e Spinazzola; Anguissa con Billy in mediana; Politano e McTominay sulla trequarti, con Raspadori a sostegno di Lukaku in questa sorta di 4-2-3-1 molto plastico e senza riferimenti stabili".