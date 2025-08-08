Miguel Gutierrez, numeri pazzeschi come difensore: ben 41 occasioni create e 5 assist in una stagione

Numeri incredibili per Miguel Gutierrez, il terzino sinistro del Girona che è ormai ad un passo dal trasferimento alla SSC Napoli. L'istituto di analisi di dati sportivi Opta condivide alcuni numeri che lo riguardano.
Si scopre così che Miguel Gutierrez nella stagione 2024-2025 ha creato ben 41 occasioni da gol per i suoi compagni di squadra, inclusi 5 assist.
In tutta la Liga spagnola, solo un difensore è riuscito a creare più occasioni di lui: si tratta di Sergi Cardona del Virraeal, a quota 45 occasioni create.