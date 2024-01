Nigeria-Camerun agli Ottavi di Coppa d'Africa sabato: Osimhen o Anguissa già a disposizione per Napoli-Verona

Napoli - Napoli che affronterà il Verona la prossima settimana e potrà avere di nuovo a disposizione diversi giocatori, tra cui anche uno tra Osimhen o Anguissa di rientro dalla Coppa d'Africa. Perché ci sarà un ottavo di finale non banale il prossimo sabato 27 gennaio alle ore 21:00 italiane, Nigeria-Camerun, ovvero Osimhen contro Anguissa. Chi perde va a casa e tornerà per essere a disposizione di Mazzarri la prossima settimana in Napoli-Verona.