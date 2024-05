Napoli-Lecce, Osimhen e Zielinski ce la faranno a salutare? Ultime dall'infermeria

Napoli-Lecce, cala finalmente il sipario su questa stagione disgraziata che ha portato una delusione inimmaginabile appena mesi dopo un successo storico.

Ultimissime Napoli-Lecce: gli infortunati

E anche per quest’occasione ci saranno degli assenti potenziali. Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, sono in dubbio sia Mario Rui e Rrhamani per l’ultima gara interna. Pronti Olivera e Ostigard nel caso. Migliorano invece Osimhen e Zielinski pronti all’ultima apparizione in azzurro. Dovrebbero farcela a salutare i tifosi in campo dopo anni di azzurro.