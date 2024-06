Buongiorno-Napoli, Il Mattino - C'è l'accordo per 5 anni sullo stipendio: cosa manca per chiudere

Calciomercato SSC Napoli - Alessandro Buongiorno si avvicina al Napoli, visto che è stato il primo nome messo in cima alla lista di Antonio Conte e per il quale il DS Manna ha accelerato nelle ultime settimane.

L'edizione odierna de Il Mattino parla di accordo fra Buongiorno e il Napoli:

" Manna ora deve darsi da fare per apparecchiare il tavolo del grande incontro tra Cairo e De Laurentiis: perché il nuovo ds azzurro, ha fatto quello che doveva, ovvero ottenuto l'ok da Beppe Riso per il passaggio del difensore Buongiorno al Napoli . Sì, l'accordo è praticamente raggiunto con il calciatore, sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro a salire . Ma l'affare non è fatto, anzi: perché le distanze tra Toro e Napoli sono ancora notevoli . Cairo ha alzato l'asticella alle stelle, circa 55 milioni, De Laurentiis non vuole spingersi oltre i 30 milioni. Va fatta una nuova offerta, e il Napoli la farà nei prossimi giorni per provare a far scricchiolare la resistenza dei granata: con il rilancio, De Laurentiis si prepara ad arrivare a 35 milioni di euro .

Ecco non è facile ora trovare un punto di incontro, anche perché nel mezzo i granata non vogliono contropartite tecniche. Solo cash, un bel po'. Ora per prima cosa c'è da considerare che Cairo e De Laurentiis non sono alleati in Lega Calcio, spesso su posizioni diametralmente all'opposto. Come, per esempio, per l'ingresso dei fondi. Dunque, trattativa molto calda e che vede il Napoli in netto vantaggio proprio perché l'ok del calciatore non è questione di poco conto. Per Conte sarebbe il primo colpo in difesa".