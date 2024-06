Cavani Jr sulle orme del "Matador", fa già sognare i tifosi del Napoli: il motivo

Notizie calcio. Gli azzurrini del Napoli hanno conquistato ieri la nona edizione del Mundianapoli, torneo riservato agli Esordienti e promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con l’Arci Uisp Scampia, e il premio di miglior giocatore se l’è aggiudicato Lucas Cavani (secondogenito di Edinson).

Ieri la sua squadra ha battuto nella finale del torneo i ragazzi della Pasquale Foggia Academy: Cavani junior, maglia numero 7 come Edi, non ha segnato ma s’è aggiudicato la palma di Mvp del torneo battendo una folta concorrenza: 150 i calciatori in erba delle 8 squadre che si sono esibite in sfide di calcio a 8 (Arci Scampia, Brothers Napoli, Fuorigrotta, Arenaccia, C. Petrarca e Materdei le altre).