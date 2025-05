Lukaku e Raspadori si trovano: uno sposta la difesa, l'altro lavora nello spazio

Ultime notizie SSC Napoli - Giacomo Raspadori, che lo scudetto qui lo ha già vinto e conosce l'entusiasmo dell'ambiente Napoli, è uno ragazzo che vuole tenere i piedi per terra, scrive Il Mattino.

“L’attaccante azzurro da quando è partito Kvara e Neres è stato costretto ai box è rientrato a tutta velocità nelle rotazioni di Conte. Si trova con Lukaku, perché sono attaccanti diversi: Big Rom lavora di fisico e sposta la difesa, Jack lavora nello spazio e approfitta dei buchi lasciati dagli avversari. Era stato prezioso a Monza con il suo ingresso in campo che aveva spaccato in due le linee avversarie. In quell'occasione aveva servito a McTominay l'assist per la vittoria, ieri a Lecce si è messo in proprio anche con l'aiuto dello scozzese che ha fatto un prezioso velo sul calcio di punizione dal limite dell'area avversaria”