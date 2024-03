Napoli-Atalanta, probabili formazioni Il Mattino: Kvaratskhelia out, scelto il sostituto

Napoli-Atalanta, ultima chiamata Champions oggi per gli azzurri. Appuntamento alle 12.30 allo stadio Maradona dove mancheranno due grandi protagonisti: Kvicha Kvaratskhelia da una parte, Charles De Ketelaere dall'altra.

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, il georgiano non ha superato il provino alla rifinitura e sarà out dentro, al suo posto, Giacomo Raspadori che ha avuto la meglio su Jesper Lindstrom. Recupera invece Victor Osimhen.

Napoli-Atalanta, probabili formazioni Il Mattino

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

La tifoseria partenopea spera di passare una piacevole Pasqua sognando una rimonta europea dopo un grande risultato che rilancerebbe l'entusiasmo per questo rush finale.