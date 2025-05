Ultim'ora: Lindstrom e Cajuste tornano a Napoli! Conte ha deciso il loro futuro

Calciomercato Napoli, si avvicina la fine del campionato e con esso la scadenza dei contratti in prestito firmati la scorsa estate. A fine giugno torneranno in rosa sia Jens Cajuste, che non verrà riscattato dall'Ipswich Town (retrocesso in Serie B inglese) sia Jesper Lindstrom, che ha concluso il prestito all'Everton con 30 presenze e 2 assist.

Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano Il Mattino, "Cajuste e Lindstrom non verranno riscattati e Conte ha fatto sapere che non li terrà". Diversa invece la sorte del difensore brasiliano Natan, che ha disputato un'ottima stagione al Betis Siviglia e verrà riscattato per 9 milioni di euro.