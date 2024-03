Napoli - L'edizione de Il Mattino eslta la prestazione di Alex Meret che è stato tra i protagonisti della serata del Meazza. L'estremo difensore azzurro ha sbattuto la porta in faccia più volte agli attaccanti dell'Inter, capitolando soltanto in occasione del gol di Darmian. Ma la sua prestazione ha consentito agli azzurri di restare in partita e di portare a casa un punto prezioso che fa morale ed anche classifica.