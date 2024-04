Calzona: "Il calendario non mi preoccupa perchè i malati siamo noi e non dobbiamo pensare all’avversario"

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Roma, è intervenuto l’allenatore del Napoli Francesco Calzona:

‚ÄúChe convinzioni escono da questa partita? Io da questa partita esco rinfrancato, ho visto la prestazione. Sono contento di questo, se non vinci diventa tutto pi√Ļ difficile e dobbiamo guardare partita per partita, il calendario non mi preoccupa perch√® i malati siamo noi e non dobbiamo pensare all‚Äôavversario. La Roma era la squadra forse pi√Ļ in forma, quindi complimenti ai miei e voglio che giochino cos√¨ fino alla fine‚ÄĚ