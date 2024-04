Fedele: "Conte l'unica chance di De Laurentiis"

Napoli - Il dirigente sportivo Enrico Fedele ospite de “La Domenica Azzurra”, in onda ogni domenica alle 20.30 su OttoChannel- canale 16 “De Laurentiis ha un’unica chance di rivalutarsi agli occhi della gente, ingaggiare Antonio Conte, Dopo questo catastrofico anno rilancerebbe il Napoli – ha detto Fedele a “La Domenica Azzurra” su OttoChannel- canale 16 -, prendere Conte significherebbe anche riconoscere i propri errori e farlo è da persona saggia. Ovviamente De Laurentiis dovrebbe poi prendersi una lunga vacanza in America. Conte giustificherebbe anche la venuta di un giovane dirigente come Manna, che deve crescere in autorevolezza. Conte anche dal punto di vista economico sarebbe fattibile. Il Napoli ha 80 milioni di utile, con la plusvalenza di Osimhen arriverebbe a 150 milioni di incassi, deve crearsi grandi costi anche per non essere preda di tante tasse. Ecco perché il Napoli si può permettere di prendere uno come Conte. Dal punto di vista dell’organico anche se non si vuole fare una rivoluzione bisogna acquistare almeno sei calciatori. Il Napoli meritava di vincere contro questa “Rometta”. A Calzona però avrei messo sottozero, ma non per i cambi. Le sue dichiarazioni di venerdì sono state molto gravi. Come si permette di attaccare in questo modo i calciatori? In questa maniera ha buttato i giocatori in bocca al lupo, affermando che non hanno voglia di vincere. Dando così corpo alle voci di litigi, di correnti e di attriti che ora circolano dappertutto. L’impressione – ha concluso Enrico Fedele a “La Domenica Azzurra” su OttoChannel- canale 16 – è che sia uscito allo scoperto per salvarsi e per salvare anche la società. Ha puntato il dito contro i calciatori e li ha dato in pasto alla folla. È stato troppo pesante nelle dichiarazioni, i calciatori sono passati da traditori. Calzona avrebbe dovuto parlare in quel modo all’interno degli spogliatoi! In queste ultime 4 gare il Napoli deve fare il possibile per andare in Europa, fosse anche la Conference League”