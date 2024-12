"Fortissimo sotto tutti i punti di vista". McTominay esaltato dai giornali, i voti in pagella

Torino-Napoli 0-1, decisivo Scott McTominay premiato giustamente come il migliore in campo dopo la partita ed esaltato doverosamente anche dai giornali oggi in edicola. Ecco i vari voti.

Gazzetta 7 - Ha arretrato il raggio d’azione, senza perdere il senso del gol. Decisivo il tiro che batte Milinkovic, gran ripresa quando il Toro spinge.

Corriere della Sera 7.5

Corriere dello Sport 7,5 - Da Premier: per intensità nelle due fasi, per la capacità di fare sempre la scelta giusta con calma olimpica, per il senso di superiorità che sprigiona. Attacca, difende e segna il gol che vale la vittoria, il terzo della sua stagione, con l’unico tiro della sua partita: aveva solo il 6% di chance di fare gol. Per finire? Corre senza fine: 12.916 chilometri, come nessuno.

Tuttosport 7.5 - Tiro velenoso che sblocca la partita. E questo è un gran merito. Che fisico, poi. È completo e fortissimo sotto tutti i punti di vista, un giocatore che in questo Napoli sta facendo la differenza, eccome.

- Tiro velenoso che sblocca la partita. E questo è un gran merito. Che fisico, poi. È completo e fortissimo sotto tutti i punti di vista, un giocatore che in questo Napoli sta facendo la differenza, eccome. Il Mattino 8 - Il gol impreziosisce la prestazione: si fa trovare pronto per la stoccata con la parziale responsabilità di Milinkovic Savic. Argina Ricci e lavora bene in asse con Lobotka anche sostenendo compiti da play, ci mette tanta intensità per coprire su Vlasic che cerca gli spazi intermedi, diventa perno dell'interdizione nel finale. Un gigante.