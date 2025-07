Mandorlini: "Non ho dubbi nel dire questa cosa sul Cholito. Con il Torino sarebbe un matrimonio perfetto"

Napoli - Andrea Mandorlini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport:

Come lo vedrebbe il Cholito in maglia granata?

«Lo vedo benissimo. Sarebbe un matrimonio perfetto. Al Toro serve uno come Giovanni per finalizzare il gioco e alzare il livello della squadra. Così da provare a lottare per un posto nelle coppe europee».



Lei che l’ha allenato agli inizi della carriera italiana si aspettava potesse fare una carriera ad alti livelli?

«Sinceramente non ho mai esitato sulle qualità di Simeone. Anzi, a volte lo rimproveravo per la troppa generosità a causa della quale spesso arrivava stanco e poco lucido sotto porta. Negli anni successivi, però, è migliorato sotto questo aspetto. Giovanni per la squadra faceva un lavoro straordinario: era il primo nostro difensore in fase di non possesso, andando a pressare altissimi gli avversari nella loro metà campo».



A Napoli il Cholito ha trovato poco spazio nell’ultima stagione, immalinconendosi in panchina...

«Tutto vero, ma quando ha giocato è riuscito a lasciare il segno, segnando gol importanti. Simeone ha bisogno di giocare per sentirsi importante e rendere al massimo. Non ho dubbi: se Giovanni trova continuità, è un attaccante da 15 gol in A».