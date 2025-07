Fontana: "Raspadori? Ne sono innamorato, non si può fare a meno di lui! Difficile trovare un’alternativa a Di Lorenzo"

Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE" su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato:

"Napoli? Quando sei trascinato e trasportato dall’entusiasmo dei tifosi è bello. E’ stato fatto un mercato per migliorare e alzare l’asticella. Conte pregusta la struttura predefinita con risultati auspicabili da ottenere. Osimhen? Credo che sia un po’ il gioco delle parti, il nigeriano non si è lasciato bene per suo volere. Non è dato sapere cosa è successo con la società. Non si sa cosa ha fatto maturare questa decisione. E’ evidente che nessuno ne esce bene. Io credo che lui, in qualche modo, cerca di far apparire al mondo che la sua decisione è voluta ed è la migliore. I tifosi del Galatasaray migliori al mondo secondo Osimhen? Per me, quando sono arrivato a Napoli, era un premio alla carriera. Se il Napoli non si fosse trovato in quella categoria, non sarebbe mai accaduto. A distanza di tanti anni, non posso che ribadirlo. Anche se sono stato un anno e mezzo, ho vissuto qualcosa di intenso e di forte. Non si tratta solo di aspetto tecnico e sportivo, ma anche di rapporto. Io credo che i tifosi azzurri siano al di sopra di quelli del Galatasaray. Raspadori? Sono innamorato di Raspadori. E’ un giocatore di grande affidamento. Il Napoli non può fare a meno di lui. Di fronte a un’offerta importante, il Napoli dovrà considerare. Io non me ne priverei comunque, è un grande e immenso ragazzo. Juanlu Sanchez? Sarebbe sicuramente un’alternativa a Di Lorenzo, ma il capitano sfiducia tutti nella possibilità di andare a Napoli. E’ difficile poterlo scalzare. Ha un motore che ti garantisce la prestazione, nonostante qualche partita. E’ sempre affidabile, ha una conoscenza del calcio incredibile e profonda, fa saltare il banco a tutti gli oppositori. Non è il classico terzino destro, può diventare mezz’ala, rifinitore, attaccante. Ha una capacità cognitiva di capire cosa accade in campo. Non vedo alternative che si avvicinano a Di Lorenzo. Valuterei, dunque, ciò che è in casa: Zanoli, sotto la guida di Conte, può crescere ulteriormente. Ma si ha la voglia di investire o avere un prodotto già finito? Bisogna pensare sempre a tutto il contrario di tutto. L’anno scorso, in occasione dell’amichevole con Girona, mi trovai con l’agente italiano di Gutierrez. Fu molto interessante, gli spagnoli cambiavano spesso struttura e i centrocampisti si interscambiano spesso. Da questo punto di vista, si avvicinano al gioco di Di Lorenzo".