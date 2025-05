La squadra vuole un "premio scudetto"! Di Lorenzo ne parlerà con ADL a fine stagione

Il Napoli si avvicina incredibilmente alla vittoria del suo quarto scudetto. Mancano ancora tre giornate ma è sempre più vicino il raggiungimento di un obiettivo che sembrava impensabile ad inizio stagione. La squadra era stata costruita per centrare la qualificazione in Champions League mentre adesso è in piena corsa per la vittoria del titolo.

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino precisa che - anche in virtù del risultato inatteso - il presidente De Laurentiis non abbia previsto un "premio scudetto" collettivo. E tuttavia i calciatori potrebbero avanzare la richiesta alla società di un bonus economico per premiare la vittoria dello scudetto, ma solo a fine campionato.