Gazzetta - Cosa chiederà Conte a De Laurentiis: la data del possibile incontro

Napoli - Al di là della corsa scudetto c'è anche grande attesa di capire quando avverrà l'incontro tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport. I due potrebbero eventualmente vedersi subito dopo Napoli-Genoa per una chiacchierata esplorativa. Conte, così come tutto il gruppo squadra, non vuole distrazioni. La testa è solo sulle ultime tre gare che potrebbero regalare un traguardo straordinario e non previsto ad inizio stagione.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda l'incontro che potrebbe esserci tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Antonio Conte:

“Conte chiederà garanzie per un progetto tecnico di altissimo livello e quindi con la voglia di investire pesantemente sul mercato, come un’estate fa. Per completare la rivoluzione e vare una rosa di almeno 22 titolari pronti a lottare su tutti i fronti e soprattutto fare strada in Champions. Che poi è il desiderio mai celato di De Laurentiis.

Conte e De Laurentiis torneranno a incrociarsi. E chissà se - nei giorni post Genoa - non sarà possibile trovare il tempo e il modo anche per una chiacchierata. Così, esplorativa da entrambe le parti. Per il momento le certezze sono due. La prima è di campo, col Napoli in corsa per lo scudetto. La seconda è contrattuale: Conte ha un contratto fino al 2027, da sei milioni netti più bonus. De Laurentiis, anche nel cinema, non è mai stato amante dei cambiamenti di timone”.