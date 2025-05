Napoli, ecco la nuova parola d'ordine nello spogliatoio! Ieri Conte l'ha ricordato a tutti

Ultime notizie Napoli - Ieri a Castel Volturno la ripresa degli allenamenti in vista di Napoli-Genoa, prossima partita di campionato e terzultimo match stagionale. Lo scudetto sembra ormai ad un passo ma - come scrive oggi La Repubblica - "la parola d’ordine nello spogliatoio è più chiara che mai: guai ad abbassare la guardia".

Conte teme seriamente che il Napoli possa cadere in una trappola e sentirsi ormai già sicuro di aver vinto. L'allenatore del Napoli pretende massima concentrazione per il finale di stagione e - scrive Repubblica - "per questo ha messo di nuovo in guardia i suoi giocatori, ricordando a tutti che per mettere le mani matematicamente sul titolo c’è bisogno di aggungere all’attuale classifica perlomeno altri sette punti: l’equivalente di 2 successi e un pareggio".

Insomma, lo scudetto è tutt'altro che già conquistato e la sofferenza del Napoli a Lecce ha dimostrato a tutta la squadra che c'è ancora da lottare e soffrire: "Ecco perché è soprattutto l’euforia che circonda il Napoli a preoccupare Conte, rassicurato viceversa dalla confortante concentrazione che regna nello spogliatoio azzurro. I giocatori sono consapevoli di dover stringere i denti ancora per un po’. (...) Ma ormai manca poco al traguardo e nel bunker di Castel Volturno c’è spazio solo per un’ossessione: la conquista dello scudetto".