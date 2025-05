Meret ha parlato con il suo agente! Il Mattino: svelata la reazione al mancato rinnovo

Meret resta a Napoli o va via a fine stagione? Manca poco alla fine del campionato e il portiere non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con la SSC Napoli. Da mesi ormai manca un accordo per il rinnovo ma oggi il quotidiano Il Mattino nega categoricamente la possibilità che Meret vada via a parametro zero.

Anzi, per il momento Meret non pensa troppo al rinnovo ed è concentrato sul campionato in corso. Il Mattino racconta: