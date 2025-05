Varricchio: "Il Napoli ha tutto dalla sua parte: un azzurro è stato determinante"

Massimiliano Varricchio ,ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Napoli padrone del proprio destino? Nelle ultime partite me l’aspettavo, ad inizio anno no, perché l’Inter è la squadra più completa del campionato, ma ha pagato a caro prezzo il fatto che avesse più partite. I rischi che può correre il Napoli? Ormai gli unici sono a livello mentale, i timori che possono arrivare degli imprevisti. Il Napoli ha tutto dalla sua parte, ma serve concentrazione e non farsi schiacciare dalla pressione, non gioca un calcio che ruba gli occhi, ma ora conta solo vincere per arrivare all’obiettivo. McTominay? E’ un calciatore che ha dimostrato di essere forte e completo, copre tantissimo il campo, ha quattro polmoni, si fa trovare in fase di finalizzazione, ha fatto un campionato stratosferico.

E’ un tuttocampista e si è rivelato determinante per il Napoli. Continuare con Olivera al fianco di Rrahmani? Conte ha visto che le cose funzionano bene ed è inutile cambiare in continuazione, visto che non ci sono molte alternative. Suppongo che continuerà su questa strada se va bene, poi valuterà lui i calciatori. Raspadori? E’ bravo a farsi trovare pronto, gli basta poco per entrare in partita. Calcia bene di destro e sinistro, ha caratteristiche importanti. E’ molto adatto a fare quello che sta facendo, mettendolo in campo sa l’allenatore che può essere efficace. In un attimo entra in partita ed è una qualità fondamentale, per un allenatore è oro”.